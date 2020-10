Postos de saúde terão horário ampliado em São Leopoldo

Devido ao início da campanha de multivacinação e Poliomielite, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Campina, Imigrante Feitoria e Vicentina, em São Leopoldo, terão o horário de vacinação estendido até às 19h. A campanha nacional segue até o dia 30 de outubro.

A ação tem como intuito colocar em dia a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade e aumentar a cobertura vacinal de poliomielite em crianças a partir de 12 meses e menores de cinco anos. A extensão do horário nas unidades permite que pais e responsáveis possam levar as crianças até o serviço de saúde após o horário comercial, durante os dias da semana, para que elas possam tomar as doses da vacina.