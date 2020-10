Pelotas terá R$ 2,1 milhões para a Lei Aldir Blanc

O plano de ação da Lei Aldir Blanc, elaborado pela prefeitura de Pelotas, foi aprovado. Com isso, o município vai receber a quantia de mais de R$ 2,1 milhões, que será aplicada em subsídio para espaços culturais (59,68% do valor) e em editais (40,32% do total).

Os recursos são referentes ao auxílio emergencial do governo federal, para trabalhadores e empresas da área da cultura, que tiveram a renda atingida pela pandemia do novo coronavírus. Os editais serão lançados ao longo desta semana. Os municípios contemplados com as verbas precisam executar o repasse até 31 de dezembro. Para isso, o Estado investirá em maneiras de estruturar e acelerar o processo.