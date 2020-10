Iniciativa vai auxiliar pequenos produtores de Tuparendi

O projeto Pecuária Familiar, que será lançado nesta quarta-feira em Tuparendi, vai permitir que Sindicatos de Trabalhadores Rurais distribuídos em 56 municípios da região de fronteira, emitam Guias de Trânsito Animal e realizem outros serviços dentro do Sistema de Defesa Agropecuária da secretaria da Agricultura. O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa) aportou mais de R$ 400 mil para a aquisição de notebooks, impressoras e material de escritório, que serão distribuídos.

Além disso, a Cartillha do Produtor, com orientações sobre saúde animal e a importância das notificações será distribuída a 60 mil produtores das localidades. "Com a retirada da vacina, precisamos apostar em novas formas de fazer com que o produtor também seja agente da sanidade do rebanho e, para isso, informação é fundamental", afirma o presidente do Fundesa, Rogério Kerber.

Depois do início do projeto, que consiste na entrega dos equipamentos, haverá uma segunda etapa, que começa em novembro, com o treinamento dos funcionários. Com a iniciativa, grande parte dos agricultores familiares que não dispõem de computador ou internet e precisavam se deslocar até uma inspetoria para a emissão de guias poderão utilizar os serviços.