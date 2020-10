Protocolos são fiscalizados nas escolas de Canela

A secretaria municipal de Educação, Esporte e Lazer de Canela fiscalizou as escolas conveniadas de educação infantil que retornaram às aulas presenciais. Nesta terça-feira, quatro educandários foram checados em relação aos protocolos sanitários, que foram aprovados pelo Comitê de Operações Emergenciais.

A fiscalização aconteceu pelo fato das instituições visitadas tiveram de elaborar um plano de contingência com medidas protetivas e sanitárias para o reinício das atividades com professores, funcionários e estudantes. As medidas que devem ser adotadas seguem cuidados específicos como em relação a pais e responsáveis, que devem deixar e buscar crianças e adolescentes na entrada, sem entrar nas escolas. Na porta de cada sala, instruções sobre distanciamento e número de pessoas no recinto, e trabalhos expostos nas paredes devem ficar sob um plástico para facilitar a higienização. Cortinas de pano nas janelas também estão vedadas.

"Na entrada das escolas, é obrigatório que o plano esteja acessível ao público, além de álcool em gel e termômetro para medição de temperatura", explica Evandro Micoleizacki, que preside o Conselho Municipal de Educação. Caso algum estudante apresente sintomas gripais, será separado e colocado em outra sala, e os pais e responsáveis serão chamados a buscá-lo imediatamente. Ainda, as pracinhas para as crianças estão com acesso proibido.

Ainda não foi definido o retorno às salas para a rede municipal de ensino. Quando retornarem, haverá opção de pais e responsáveis em não enviar os filhos às instituições, mediante assinatura do termo de compromisso de retorno ou não retorno às aulas presenciais. Os que optarem em ficar em casa deverão cumprir as atividades disponibilizadas semanalmente.