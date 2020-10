Prefeitos de Caxias do Sul e Gramado alinham demandas de aeroporto

O prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, e o prefeito de Gramado, João Alfredo de Castilhos Bertolucci, estiveram reunidos para tratar do acesso ao Aeroporto da Serra Gaúcha, que será construído em Vila Oliva. Os caxienses foram a Gramado pela Estrada Estrada Municipal Luiz Daneluz, um dos acessos à região das Hortênsias via Vila Oliva, passando pela conhecida Ponte do Raposo.

"Falamos das conexões viárias e dos acessos ao novo aeroporto. O prefeito de Gramado apresentou um novo traçado, que fomos conhecer com técnicos daquele município", conta Cassina. O município busca alternativas para serem apresentadas quando será feita a modelagem de concessão do aeroporto. "Será mais uma etapa a ser cumprida da construção do novo aeroporto. Teremos a oportunidade de orçar os valores de cada estrada e definir o que for melhor, tecnicamente, para a concessão", explica.