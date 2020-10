cultura Notícia da edição impressa de 07/10/2020. Alterada em 07/10 às 03h00min Com início na próxima terça-feira, Nova Petrópolis também decide promover a Feira do Livro deste ano online

Nova Petrópolis realizará sua Feira do Livro online este ano. Por conta da pandemia, a secretaria municipal de Educação, Cultura e Desporto adaptou atividades culturais e literárias, presentes nas edições realizadas na Rua Coberta, para os meios digitais.

A programação, que será realizada de 13 a 18 de outubro, contará com mensagens de 30 autores de diversas cidades do Brasil, contações de histórias e participações musicais, todas em formato de vídeo. O evento também terá a publicação de um livro digital contendo projetos de leitura desenvolvidos em escolas do município, além de lives da Aventura Pronta, uma atividade literária interativa e a participação, ao vivo, do escritor gaúcho Athos Beuren.

Autores de Nova Petrópolis, dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e de diversas cidades do Rio Grande do Sul, participam da "Palavra do Autor". A atividade contará com vídeos enviados pelos escritores, nos quais relatam experiências no universo da literatura, indicam livros e contam histórias curiosas.

Músicos de Nova Petrópolis serão o destaque na atividade "Hora de Música". Os artistas contribuíram com a programação do evento enviando vídeos de interpretações de canções dos mais variados estilos. Este ano, a Feira do Livro online também contará com o lançamento do livro digital "Projetos de Leitura", que reúne 16 projetos de incentivo à leitura desenvolvidos por professores nas Escolas de Nova Petrópolis. A obra, que poderá ser lida online, também será disponibilizada para download.

A programação do evento também contará com a atividade literária interativa com os participantes que estiverem conectados. Em formato de vídeo e também com a possibilidade de transmissões ao vivo, os participantes serão os protagonistas de narrativas nas quais suas escolhas vão definir os rumos das histórias. A atividade, baseada nos livros-jogo do universo dos RPGs, é para todas as idades e possui vagas limitadas.