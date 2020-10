MEIO AMBIENTE Notícia da edição impressa de 07/10/2020. Alterada em 07/10 às 03h00min Prefeitura assina convênio com a Fepam para licenças

O município de Lajeado assinou a renovação e ampliação do convênio com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (Fepam). Com isso, Lajeado passa a possuir autorização para realizar licenciamentos de grande porte.

Até então, o município tinha licenciamento para porte pequeno, ou seja, a partir de agora, a secretaria do Meio Ambiente pode licenciar atividades que antes eram apenas de competência estadual e realizadas pela Fepam. Por exemplo, pelo convênio anterior, a prefeitura podia licenciar empresas do ramo de fabricação de vidro e assemelhados que tinham de 250,01 até 2000 metros quadrados de área útil.

Pelo convênio agora ampliado, o município passa a ter autonomia para licenciar empreendimentos deste ramo com área útil de até 10.000 metros quadrados. Além disso, o convênio de porte grande viabiliza o licenciamento de outros ramos que antes o município não podia, como o curtimento de peles de animais, entre outros.