Projeto para HPS de Pelotas é apresentado em Brasília

Elaborado pelo governo do Estado, o projeto para a construção de um Hospital de Pronto Socorro (HPS) em Pelotas foi enviado ao Ministério da Saúde, em Brasília. A proposta também foi apresentada pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, à bancada gaúcha no Congresso. O objetivo foi pleitear recursos de emendas parlamentares federais de 2021 para auxiliar na execução da obra e na compra de equipamentos.

O projeto inclui procedimentos ambulatoriais e serviços clínicos e cirúrgicos nas especialidades de ginecologia, cirurgia geral, gastroenterologia, otorrinolaringologia, oftalmologia (urgência e emergência e tratamento de catarata e deslocamento de retina), cirurgia vascular (tratamento de varizes), urologia e coloproctologia. Esses serviços foram apontados como as maiores necessidades de saúde nas diferentes regiões do Estado e que atualmente há filas.

"O HPS de Pelotas poderá ter condições de atender toda a região Sul do Estado, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas", explicou Arita. O projeto foi alinhado durante visita do secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Jorge Kormann.