AGRONEGÓCIO Notícia da edição impressa de 07/10/2020. Alterada em 07/10 às 03h00min Irrigação vai ajudar agricultores em propriedades do Sul do Estado

Uma equipe da secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) realizou a vistoria de propriedades de agricultores familiares, que foram beneficiados com a construção de açudes e instalação de kits de irrigação em municípios da zona sul do Estado. Somente nessa região, são beneficiadas 515 famílias de agricultores familiares com açudes para piscicultura e açudes com sistema de irrigação.

Em Canguçu, vão ser 126 famílias contempladas, sendo 43 delas com a construção de açudes para piscicultura e 83 com a construção de açudes e instalação de kit irrigação por gotejamento. No município, todos os açudes já foram construídos e, no momento, estão sendo instalados nas propriedades os kits de irrigação por gotejamento para uma área de até 1.000m².

A família da Jamila da Silva Santana e do Vagner Rosa, da comunidade Passo do Lourenço, no interior de Canguçu, já está utilizando a irrigação na horta da propriedade. "Agora, com a horta irrigada, pretendemos aumentar a produção de alface, repolho, couve, beterraba, alho, entre outras hortaliças, para vender e aumentar a renda, que hoje vem principalmente da produção do fumo", diz Jamila.

Algumas famílias usam a irrigação para melhorar a horta para consumo próprio e muitas aumentam consideravelmente a área e a produção, principalmente de hortaliças, com objetivo de comercialização e aumento da renda. Em São Lourenço do Sul, a construção de 38 açudes foi concluída no mês de agosto, e os kits de irrigação começam a ser instalados em 33 propriedades a partir dessa semana.

Uma das famílias beneficiadas é a de Erasmo Quevedo, no Quilombo Monjolo. "Eu não tinha nenhum reservatório de água na minha propriedade de dois hectares. Agora, com o açude, já posso comprar alevinos para iniciar a criação de peixes", comemora Erasmo, acrescentando que, quando chegar o kit de irrigação, irá montar uma horta nova para produzir hortaliças para o consumo da família.