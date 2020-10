Feira de turismo é confirmada para novembro em Gramado

Após um longo período de tratativas junto ao governo gaúcho e entidades representativas do setor, o Festuris Gramado está confirmado e autorizado para acontecer de 5 a 8 de novembro. A feira de negócios turísticos será a primeira da América Latina a ser realizada no formato presencial desde o início da pandemia. O evento contará com uma série de protocolos e terá a segurança sanitária como um de seus motes.

A organização do Festuris apresentou argumentos convincentes e parcerias consolidadas para ser autorizado a realizar a edição presencial. Entre elas está plataforma safe check-in, para o credenciamento online de todos os participantes do evento, sem a necessidade de contato físico. Um sistema moderno que possui leitor de temperatura, verificação de uso de máscara, validador de acesso e álcool gel para evitar contaminações por Covid-19 e bactérias será usado.

Entre as medidas de segurança que serão adotadas para a realização do evento está o número máximo de 1.700 pessoas simultâneas no evento, incluindo participantes, expositores e staff. Elas estarão distribuídas em uma área de 25 mil metros quadrados, que no ano passado recebeu 11 mil visitantes profissionais. Neste ano, a organização trabalha com o máximo de 4.000 inscritos, que estarão participando do evento através de rodízios.

Além disso, será feita a sanitização das dependências do evento também para evitar possíveis contaminações. E para chancelar os protocolos e as boas práticas de biossegurança, está em andamento o processo de certificação de feira "Covid Free" junto ao Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES). O Festuris busca ser modelo para as feiras que virão no primeiro semestre de 2021.