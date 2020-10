Quadras esportivas são autorizadas a abrir em Santo Ângelo

A prefeitura de Santo Ângelo publicou um novo decreto em que flexibiliza as práticas esportivas na cidade. A medida foi tomada pelo fato do município pela segunda semana consecutiva estar em bandeira laranja. Assim, fica liberada a prática de esportes coletivos, exclusivamente realizados em quadras esportivas abertas e fechadas, sem a presença de público.

Ainda de acordo com o decreto, deverá ser respeitado o intervalo de uma hora entre os jogos e o uso intercalado das quadras para evitar aglomeração e permitir a higienização do local. Também deverão ser rigorosamente observadas as regras de higienização de acordo com os protocolos obrigatórios de higienização. Ainda fica vedado o uso de espaços de entretenimento, como as churrasqueiras, bem como a venda e consumo de bebidas alcoólicas no local. E é obrigatório o uso de máscaras, exceto dentro das quadras quando da prática do esporte.