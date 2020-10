Iniciam os estudos para projeto de teatro em Gramado

Acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da Universidade Feevale começaram a realizar o estudo preliminar para a construção de um teatro em Gramado, na serra gaúcha. A parceria entre a Instituição e a prefeitura já havia sido formalizada no fim de setembro, e agora os trabalhos foram iniciados.

O teatro será construído em uma área de cerca de 10 mil metros quadrados, localizada na avenida Borges de Medeiros, no centro de Gramado, que está sob a responsabilidade da Gramadotur. O estudo prevê, ainda, uma área de 1.000 metros quadrados para o Centro de Exposições e Congressos Expogramado.

Para o coordenador do curso de Engenharia Civil, Marcelo Araújo Machado, o estudo é de grande relevância para os acadêmicos, pois possibilita a eles vivenciarem uma experiência real e também é uma oportunidade de trabalharem com uma equipe multidisciplinar. "Além de transcender o espaço da sala de aula, essa proposta permite ao aluno a construção de aprendizagens significativas, aplicando em situações reais as habilidades e competências desenvolvidas nas disciplinas", afirma.

Os estudantes farão a representação esquemática em 3D, de acordo com as especificidades preliminares apresentadas pelo município, e a prefeitura nomeará integrantes de diversas secretarias como profissionais técnicos responsáveis pelo acompanhamento das atividades. O cronograma de execução do estudo deverá ser concluído no final do primeiro semestre de 2021. A partir daí, a prefeitura deve dar seguimento com o processo licitatório da obra ou, até mesmo, a possibilidade de uma parceria para a construção do local