Acesso à Lagoa Bonita do Sul será pavimentado

Os moradores de Lagoa Bonita do Sul, no Vale do Rio Pardo, voltaram a ver a ação de máquinas na pavimentação do acesso ao município. As intervenções no trecho que liga a cidade à ERS-400, em Passa Sete, começaram há poucos dias.

Até o fim de 2020, serão asfaltados 3,5 quilômetros da estrada. O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destaca que a ligação asfáltica consta entre os investimentos anunciados pelo governo do Estado para a qualificação da malha rodoviária do Rio Grande do Sul. "A expectativa da população era grande para o início dos serviços, pois se trata de uma obra com a capacidade de impulsionar a economia da região", afirma. "Com a pavimentação, a comunidade poderá transitar com mais conforto e segurança pela rodovia, além de reduzir os custos com o transporte dos produtos locais, como feijão, milho e tabaco", complementa o secretário.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, reforça o compromisso da autarquia em concluir a obra ainda neste ano. "Os trabalhos começaram no dia 14 de setembro e, no momento, estão na fase de terraplanagem e limpeza. Em seguida, avançaremos para a implantação do pavimento e, por fim, encerraremos com a sinalização, que garantirá mais segurança aos usuários", explica. Os serviços no acesso a Lagoa Bonita do Sul contam com investimento de R$ 3,5 milhões, provenientes de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) e do Tesouro do Estado.