Com nova bandeira laranja, Sapucaia do Sul amplia flexibilizações

Sapucaia do Sul segue na bandeira laranja, conforme mapa definitivo do modelo de distanciamento controlado. Com isso, a prefeitura decidiu alterar algumas medidas restritivas, como a liberação de restaurantes, padarias e confeitarias de autosserviço, self-service e buffet, obedecendo, no entanto, alguns cuidados e restrições.

De acordo com o decreto que orienta sobre estas determinações, estes estabelecimentos podem funcionar com a observância de algumas medidas, como a entrega de talheres devidamente embalados, instalação de protetor salivar eficiente (cobertura de vidro), uso de máscara pelo cliente, uso de EPIs apropriados (luvas e máscara, no mínimo) por funcionários e colaboradores, respeitando o teto de ocupação do estabelecimento de até 50% de sua metragem, incluindo clientes e funcionários.

Além disso, é preciso que o estabelecimento aloque funcionários e colaboradores para servir os alimentos aos clientes, devendo haver barreira física de proteção em vidro, acrílico ou outro material, entre o balcão expositor de alimentos e o cliente e a distância de um metro, com marcação no piso, entre o balcão expositor e o cliente. Também deverá ser disponibilizado álcool em gel 70% para ser aplicado na entrada do buffet e luvas descartáveis para uso obrigatório pelos clientes, e funcionário/colaborador orientando o procedimento, bem como manter no final do buffet lixeira com tampa e acionamento por pedal, com saco de lixo apropriado, para descarte pelos clientes das luvas utilizadas.