Bento Gonçalves adia edição da Festa Nacional da Música

Em virtude da pandemia do coronavírus, a Festa Nacional da Música, em Bento Gonçalves, foi transferida para outubro de 2021. O anuncio foi r feio ontem pelos responsáveis da festa Manoela e Fernandinho Vieira, que estiveram reunidos com o prefeito Guilherme Pasin.

A atração, que reúne grandes nomes da música brasileira teve duas edições no município. Em 2019, a Festa Nacional da Música e Festival Promessas reuniram juntas 35 mil pessoas. Além disso, os estudantes da rede pública e grupos da Terceira Idade tiveram momentos com os artistas. O evento permitiu também a doação de cerca de 5,5 toneladas de alimentos, arrecadados durante as atividades, que foram entregues às famílias em vulnerabilidade social.

O idealizador do evento, Fernando Vieira faleceu no dia 16 de setembro após um mal súbito. "A próxima edição do evento será certamente uma grande homenagem ao idealizador Fernando Vieira. Bento tem orgulho de ter feito parte desta história de sucesso e amor pela música, e isso precisa continuar", destaca o prefeito.