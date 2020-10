Obras em trecho da ERS-448 devem começar neste mês

As obras de recuperação da ERS-448, entre os municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha, na serra gaúcha, devem iniciar ainda em outubro. Para restaurar as condições de trafegabilidade no km 39 da rodovia, serão investidos aproximadamente R$ 1,8 milhão. A pista cedeu após os temporais que atingiram a região em junho e causaram transtornos aos motoristas que trafegam pela região.

As obras serão executadas por uma empresa privada, que venceu a licitação, feita no mês passado. Ela também fará os serviços necessários para estabilizar a encosta e evitar a queda de novos blocos de rocha na pista. O Departamento Autônomo de Estadas de Rodagem (Daer) fiscalizará a obra durante o período de execução. "Decretamos emergência no segmento e contamos com recursos para agilizar a execução dos serviços", reforça o secretário Juvir Costella. "Nossa intenção é liberarmos o trecho o mais rápido possível, com segurança aos usuários e soluções que evitem novos incidentes."

A duração do contrato é de seis meses, mas a expectativa é de que o tráfego seja liberado até o fim do ano. Segundo o Daer, foi solicitada à empresa projetista uma solução segura e de rápida execução. "A obra será composta basicamente pela escavação na encosta acima da rodovia, para aumentar a seção, e pela recomposição do aterro da pista que desmoronou. Depois, o projeto prevê ainda a proteção da encosta com estrutura de contenção", destaca o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.