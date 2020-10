Oktoberfest de Santa Cruz do Sul será virtual

A 36ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, uma das maiores do Brasil, ocorreria de 7 a 18 de outubro deste ano, mas foi cancelada em virtude da pandemia do novo coronavírus. Com isso, a organização do evento decidiu fazer um modelo digital, cuja proposta é não deixar que a festa não aconteça em 2020, visto que todos os anos cerca de 400 mil pessoas visitam Santa Cruz do Sul durante o evento.

O projeto "Oktoberfest Digital nas Redes Sociais" será a oportunidade para que o público conte histórias e experiências vividas no evento. Para que o projeto se desenvolva haverá diversas ações especiais com depoimentos. "Poderão participar todos que já ajudaram, criaram, desfilaram, montaram, visitaram ou de alguma forma contribuíram para que alguma das 35 edições acontecessem", enfatizou o presidente da Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp), Eduardo Kroth.