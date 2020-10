Alunos da pré-escola retornam às aulas presenciais em Teutônia

Quase metade dos 725 alunos voltaram para as salas de aula ontem /Édson Luís Schaeffer/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Um retorno diferente, um novo normal que passa a fazer parte do dia a dia das crianças, professores e funcionários, foi visto na retomada das aulas presenciais em Teutônia nesta segunda-feira. Os abraços se transformaram em cumprimentos com o ombro. Máscara é utensílio obrigatório. Ao chegar na escola, é preciso passar por tapete higienizante e pelo totem de álcool gel, além de ter a temperatura corporal auferida. Na sala de aula, metade ou menos dos colegas, classes com distanciamento e merenda dentro da sala.

Quase metade dos 725 alunos da pré-escola das 20 escolas municipais e comunitárias de Teutônia voltaram às salas de aula. E este retorno das aulas presenciais é de forma escalonada. Nas escolas de Educação Infantil, a criança ficará no máximo quatro horas, não sendo oferecido o turno integral. Um grupo irá apenas no período da manhã e o outro grupo apenas à tarde. Já nas escolas de Ensino Fundamental, o grupo de alunos que irá presencialmente na primeira semana não irá na segunda semana. Quem for na segunda semana, só retornará na quarta semana.

Além de seguir os protocolos previstos pelos planos de contingência, os alunos e profissionais ligados à pré-escola fizeram testes rápidos para o diagnóstico de Covid-19. As testagens são feitas gradativamente, próximo à data de retomada das aulas presenciais de cada nível de ensino, sendo contemplados alunos de todas as redes de ensino - municipal, estadual, particular e comunitárias.

Desde o dia 21 de setembro, está ocorrendo o retorno gradativo das aulas presenciais em Teutônia, a partir de calendário elaborado pelo município. O retorno presencial não é obrigatório e os pais deverão assinar um termo de autorização e corresponsabilidade. Num primeiro momento, não há a oferta do transporte escolar.

O retorno das aulas presenciais segue uma série de protocolos sanitários. Pelo calendário, a volta ocorrerá, na totalidade, até o dia 12 de novembro.