Zoológico de Gramado recebe aves vítimas de maus tratos

O Gramadozoo recebeu dois tucanos-de-bico-preto vítimas de maus tratos. Os animais vieram do Rio de Janeiro e foram trazidos pelo Ibama. Além das aves, o zoo também acolheu três tucanos-toco, dois papagaios-chauá, um maracanã-verdadeiro, um periquitão-maracanã e um graxaim.

Conforme o veterinário Renan Alves Stadler, os novos moradores do zoo são provenientes do tráfico de animais e eram criados ilegalmente. O manejo inadequado pode ter causado lesões irreversíveis. "Um dos tucanos possui calos nas patas, provavelmente causados por falta de espaço", diz. Os animais estão em quarentena na ala de triagem do hospital veterinário do zoo. Eles estarão em recintos especiais que simulam seus habitats. O tráfico de animais é o terceiro mais comum no Brasil, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e de armas.