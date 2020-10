Empresa vai assumir gestão de UPA's nas cidades de Pelotas e Rio Grande

O Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão (Ibsaúde) vai assumir a gestão de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no Sul do estado. Em Pelotas, será responsável pela UPA Areal. Nessa unidade, a entidade já fazia a administração provisória desde dezembro de 2019. Em Rio Grande, iniciará a operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Junção, a maior do Estado em dimensão.

A assinatura do termo de colaboração em Rio Grande ocorreu no fim da semana passada. Com essa modalidade de gestão, operacionalizada por uma organização social do terceiro setor, o município irá economizar perto de R$ 2 milhões por mês. A unidade Junção está operando, atualmente, com um terço da capacidade e somente em casos suspeitos de Covid-19.

"É uma conquista importante para o município e para a rede de saúde de Rio Grande", enfatiza o vice-presidente financeiro do Ibsaúde, Vinícius Medeiros destacando que a UPA tem mais de 1,4 mil metros quadrados e, por essa dimensão, será a maior unidade de porte III no Rio Grande do Sul, conforme o estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Em Pelotas, a empresa já administrava provisoriamente a UPA Areal e venceu a concorrência ao apresentar o melhor projeto. O contrato tem validade por 12 meses, podendo ser prorrogado. Uma das medidas já tomadas para melhorar o serviço à população, ainda na gestão provisória, foi a implantação de um raio-x, que disponibiliza o resultado dos exames rapidamente e, com uma senha, pode ser acessado via internet de qualquer lugar, inexistente até então.

Outras ações estão sendo analisadas. Atualmente, o atendimento na unidade é voltado apenas a pacientes com suspeita de Covid-19. Mais de 3,2 mil pessoas são atendidas, em média, por mês. Antes da pandemia, eram de cinco a seis mil atendimentos. Foram gerados quase 100 empregos diretos. Três médicos atuam durante o dia e dois, à noite. Medeiros enfatiza que esses novos contratos "são resultado de muito esforço coletivo com aplicação correta dos recursos geridos e do trabalho honesto, ético e responsável com a vida das pessoas".