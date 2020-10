SEGURANÇA Notícia da edição impressa de 06/10/2020. Alterada em 06/10 às 03h00min Com pandemia em estabilidade no município, equipes de Pelotas voltarão a focar no policiamento nos bairros

Com Pelotas há um mês e meio em risco médio para o novo coronavírus, com enquadramento em bandeira laranja, as forças de segurança vão retornando às atividades de origem, mas sem desviar a atenção das normas de prevenção à contaminação. Durante o período da pandemia, os núcleos envolveram-se diretamente com a saúde, realizando, inclusive, edições específicas de blitzes e patrulhamentos para orientar a população quanto às regras de prevenção, para dissipar aglomerações, advertir e multar pessoas pelo não uso de máscara, assim como estabelecimentos que não aderiram às regras impostas por decretos municipais.

O comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), tenente-coronel Márcio André Facin, comenta que as operações estão retornando ao foco inicial - segurança pública - devido à estabilidade da progressão da pandemia. "No entanto, não nos descuidamos de continuar com atenção especial à transmissão da Covid-19, e mantemos ações para dissipar aglomerações e intensificar a fiscalização em locais mais propícios. Transmitimos à sociedade a preocupação com a contaminação, orientamos e pedimos que, quem puder, fique em casa", disse.

Já o secretário de Segurança Pública, Samuel Ongaratto, também salienta que as operações integradas retomam, com presença mais ostensiva, ao combate à violência, sem abandonar o trabalho de apoio e atuação contra a propagação do coronavírus. "Durante longo período, as forças de segurança priorizaram a saúde, com ações estratégicas junto à população. Agora, estamos voltando à proposta inicial que deu origem à força-tarefa", explicou.