São Leopoldo não retomará aulas nas escolas públicas

A prefeitura de São Leopoldo decidiu que vai manter suspensas as aulas na rede pública municipal, incluindo escolas conveniadas e contratadas, até o dia 16 de dezembro, data em que encerra o ano letivo de 2020. Os estudantes e educadores estão realizando atividades não presenciais para cumprir a carga horária de 800 horas do ano letivo.

A suspensão de aulas presenciais não se aplica as atividades de ensino de idiomas, ensino de música, ensino de esportes, dança e artes cênicas, formação profissional, formação continuada, cursos preparatórios para concurso e treinamentos. Para estes, é necessária a criação de protocolo sanitário, que precisa ser aprovado por órgãos municipais, exerçam a atividade com até 50% dos trabalhadores e dos alunos, com materiais individuais e atendimento de forma individualizada ou em pequenos grupos.

A prefeitura, no entanto, permite que as escolas privadas de Educação Infantil possam abrir, se assim desejarem. O decreto municipal também estabelece como condição para a retomada das aulas na Educação Infantil privada que a região permaneça por duas semanas consecutivas nas bandeiras laranja ou amarela, de acordo com a classificação estabelecida no distanciamento controlado do Estado.