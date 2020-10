Mercado esportivo sofreu com a pandemia

A pandemia vem afetando as empresas que atuam na prestação de serviços em atividades físicas e esportivas no Rio Grande do Sul. Para conhecer o cenário dessas organizações diante do impacto das ações de distanciamento social, pesquisadores da Universidade Feevale e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) desenvolveram uma pesquisa para avaliar a extensão dos prejuízos para empresas e empresários do setor.

A coleta de dados ocorreu em julho e agosto, com a aplicação de um questionário junto às empresas registradas no Conselho Regional de Educação Física (CREF-RS). A amostra apresentou o erro amostral de 5%, ou seja, tem 95% de nível de confiança, o que demonstra consistência estatística para a consideração dos resultados.

Dentre os resultados coletados, 94,4% das empresas que responderam ao questionaram disseram que fecharam ou diminuíram as atividades e não realizaram treinamentos com colaboradores para utilização de plataformas digitais. Metade delas não reduziram as mensalidades aos clientes durante o período sem atividades.

Na questão financeira, 23% não utilizaram nenhum tipo de recursos extra (empréstimos, utilização de valores investidos ou recursos governamentais), enquanto outros 23% realizaram empréstimos (bancos comerciais ou familiares) para manter os estabelecimentos. Apenas um terço das empresas disse ter feito algum treinamento para uso de ferramentas online, a fim de manter as aulas.

Segundo o professor Marcelo Curth, que ajudou na coordenação do projeto, a pesquisa mostrou o impacto do planejamento para que não houvesse diminuição nas mensalidades, uma das formas das empresa se manterem ativas, e a importância da qualificação da equipe para os conteúdos disponibilizados de maneira virtual. "Além disso, deixou claro que as empresas não possuíam o virtual como elemento de desenvolvimento do negócio, não tendo investido em treinamentos de colaboradores para a utilização de plataformas digitais, o que causou, nos clientes, a percepção de baixa qualidade", afirma.