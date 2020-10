Iniciativa fomenta a produção de lúpulo em cidades gaúchas

Foi realizada, na semana passada, a primeira vídeo-reunião com o grupo de produtores e produtoras, técnicos e pesquisadores que integram o Projeto Monitoramento e Desenvolvimento da Cultura do Lúpulo no Rio Grande do Sul. O encontro virtual teve como objetivo dar início oficial ao processo que vai se dar o acompanhamento da cultura do lúpulo e visitas às propriedades.

O projeto começou a mapear o potencial gaúcho de produção do insumo utilizado na cerveja. A iniciativa tem por objetivo levantar informações a respeito da cultura e, assim, fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva no Estado.

A fase inicial do projeto - que terá a duração até agosto de 2021 - consiste na realização de ações em seis propriedades rurais localizadas em Bom Jesus, São Francisco de Paula, Serafina Côrrea, Vacaria e Nova Petrópolis, denominadas unidades de acompanhamento, sem nenhum custo ou remuneração aos agricultores participantes. Em cada uma delas será observada a rotina agronômica do cultivo do lúpulo; coleta de dados sobre o desenvolvimento das plantas e levantamento de informações socioeconômicas da cultura do lúpulo.

De acordo com o gerente de Planejamento da Emater/RS-Ascar, Rogério Mazzardo, essa é uma cultura que esteve muitos anos no Estado restrita a imigrantes que produziam sua própria cerveja. Hoje, vem crescendo, por meio do esforço e empenho de alguns agricultores e empreendedores que vislumbram o lúpulo como uma alternativa econômica. "Eles estão cultivando, mesmo que ainda com poucas informações ou com algumas informações trazidas de fora, e adaptando os cultivares, porque ainda não temos uma cultivar desenvolvida aqui no RS. Então as cultivares que temos estão vindo de outros países e estão sendo adaptadas à região", explicou.