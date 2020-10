Execícios de fisioterapia ajuda na recuperação de pacientes que tiveram a Covid-19 em Bento Gonçalves

Há um mês, com objetivo de reabilitar pacientes acometidos pela Covid-19 e prevenir doenças, a secretaria da Saúde de Bento Gonçalves iniciou a busca ativa dos pacientes para reabilitação cardiopulmonar. O serviço conta com quatro fisioterapeutas especializados, que realizam o atendimento no Complexo Hospitalar de Saúde, no bairro Botafogo.

Conforme o secretário adjunto de Saúde, Gilberto Junior, 89 pacientes foram atendidos, sendo 40 suspeitos da Covid-19, 23 confirmados, além de 18 clínicos. "É uma forma de monitorarmos os pacientes e prevenir doenças associadas. Atuamos tanto na recuperação pulmonar como na dificuldade de locomoção apresentada após longos períodos de internação, e estamos tendo excelentes resultados", disse.

A fisioterapia no tratamento de doenças respiratórias de crianças e adultos têm o papel de prevenir ou restabelecer alterações nas funções cardio-pulmonares decorrentes de doenças agudas ou crônicas. Ela faz parte de um programa de reabilitação pulmonar, usados com objetivo de melhorar a qualidade de vida de pacientes.