O Ministério do Desenvolvimento Regional repassando R$ 4,8 milhões para ações de prevenção e de resposta a desastres naturais. Dentre os contemplados, está o município de Santa Tereza, que terá disponível R$ 130,2 mil para utilizar na remoção de entulhos que ficaram espalhados pela cidade após inundações. O Ministério também reconheceu situação de emergência em Planalto, que foi atingida por tempestade de granizo. Com a medida, as localidades poderão ter acesso a recursos federais