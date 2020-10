São Leopoldo mantém isenção e suspensão em contas d'água

O Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo (Semae) prorrogou os prazos de isenção e suspensão da cobrança das tarifas de água e esgoto. Com o novo documento, são abrangidas as faturas com vencimento nos meses de outubro, novembro e dezembro.

As medidas, adotadas no fim de março, são voltadas, especialmente, para as famílias de menor renda e para algumas das categorias profissionais mais atingidas pela pandemia. Ficam, também, prorrogados por mais 90 dias o prazo de isenção para pagamento do serviço e faturamento de água, esgoto e drenagem urbana dos usuários motoristas de veículos de transporte escolar e o prazo de suspensão da sua cobrança aos usuários motoristas de táxi e de veículos de aplicativos.