Mais de 50 mil máscaras foram produzidas em presídios gaúchos

Assim que o novo coronavírus foi classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como pandemia, a secretaria da Administração Penitenciária e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) instalaram um plano de contingenciamento para o enfrentamento da Covid-19 no sistema prisional gaúcho. Uma das primeiras ações foi atender à necessidade de materiais e de insumos de proteção para os servidores. Foi organizado um sistema de produção de máscaras de proteção nas unidades prisionais, que agora alcança a marca de 300 mil unidades fabricadas. Cerca de 20 mil foram doadas para a secretaria da Saúde com a finalidade de proteger as equipes de profissionais na linha de frente na pandemia.

Pelo menos 50 mil máscaras foram feitas por meio de projetos voluntários para hospitais e municípios. A fabricação das peças ocorreu na Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos , na Penitenciária Estadual Modulada de Osório, no Presídio Estadual de Lajeado, na Penitenciária Estadual Feminina Madre Pelletier, na Capital, e no Instituto Feminino de Porto Alegre.

Em tecido, a máscara é confeccionada de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Cada peça é elaborada com três camadas, incluindo uma de material filtrante, o que garante qualidade acima da média encontrada no mercado. Os presos são beneficiados com a remição da pena pelo trabalho - cada três dias trabalhados eliminam um de pena a cumprir.

"Não temos poupado esforços na contenção da Covid-19 no sistema prisional gaúcho. As ações têm como prioridades a atenção à saúde do servidor, da população prisional e o controle da ordem e da disciplina nas unidades prisionais. Todos os servidores envolvidos neste projeto estão de parabéns", destaca o superintendente da Susepe, Cesar da Veiga.