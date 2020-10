Festival de Cinema de Santa Cruz do Sul recebe 603 filmes

O terceiro Festival Santa Cruz de Cinema teve 603 filmes de curta-metragem inscritos para participar da seleção competitiva. Obras de 23 estados brasileiros e do Distrito Federal marcam presença na edição - com maior concentração de inscrições nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, respectivamente.

"Tem sido um ano difícil para a cultura, cinema e audiovisual brasileiro. Receber tantos filmes reforça que nosso Festival está se consolidado no cenário nacional e que possui a confiança dos realizadores. Seguiremos trabalhando para garantir mais uma bela edição", aponta o organizador do festival, Rudinei Kopp. Os curtas serão exibidos online entre os dias 7 e 11 de dezembro. As obras selecionadas concorrem em doze categorias. Além dos tradicionais Troféus Tipuana, a edição conta com premiação em dinheiro, totalizando R$ 14 mil distribuídos aos vencedores.