Teutônia faz mutirão de testes para retorno das aulas

Nesta segunda-feira, alunos da pré-escola de Teutônia retornarão às aulas presenciais. E para que esta retomada possa ocorrer, a prefeitura está fazendo testes rápidos para diagnóstico de Covid-19. Até sexta-feira, foram testadas 669 crianças e profissionais da Educação diretamente ligados à pré-escola.

As testagens serão feitas gradativamente, próximo à data de retomada das aulas presenciais de cada nível de ensino, sendo contemplados alunos de todas as redes de ensino - municipal, estadual, particular e comunitárias. Dos 725 alunos de pré-escola (das escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, além das escolas comunitárias), 46% retornarão às escolas hoje. Os testes, por ora, são feitos somente nos alunos em que os pais decidiram pela retomada das atividades presenciais.

Entre os que já foram testados, 44 tiveram resultado positivo para Covid-19. Dos casos positivos, duas referiram apenas um sintoma (dor de cabeça) e os demais estavam assintomáticos. Todos os colaboradores e alunos testados receberam laudos com o resultado do exame e, em casos reagentes, foi feita a requisição para encaminhamento à unidade de saúde.

Durante a coleta dos testes, feita na escola de cada aluno, as crianças e responsáveis já puderam tomar conhecimento dos protocolos a serem seguidos a partir de segunda-feira. Tapetes higienizantes, álcool gel, uso de máscara, distanciamento entre as crianças e salas com capacidade reduzida são alguns protocolos que farão parte do dia a dia dos educandários.

O município de Teutônia adquiriu 6.000 testes rápidos. A maior parte, em torno de 4.000, está reservada para a Educação. Os demais estão sendo utilizados nas unidades de saúde de Teutônia. Ainda foram adquiridas 15 mil máscaras (duas por aluno e por profissional de educação), termômetros digitais, tapetes higienizantes, totens de álcool gel, produtos sanitários para higienização dos espaços físicos e do mobiliário, entre outros.