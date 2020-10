São Leopoldo encerrou agosto com saldo positivo de empregos

O município de São Leopoldo, no Vale do Sinos, voltou a apresentar saldo positivo na geração de empregos formais, segundo dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O saldo do mês de agosto foi de 286 vagas de emprego. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia.

Esse é segundo o mês seguido de resultado positivo em São Leopoldo. Em julho, o saldo foi de 187 vagas. Segundo o governo federal, foram 2.023 admissões registradas na cidade e 1.737 desligamentos no mês de agosto. Com isso, a cidade é a terceira do Rio Grande do Sul com melhor saldo de empregos com carteira assinada no período, atrás de Bento Gonçalves (556) e Campo Bom (485).