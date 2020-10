Câmara de Viamão aprova afastamento de vereador

A Câmara Municipal de Viamão aprovou a admissibilidade da denúncia para abertura de processo disciplinar contra o vereador Sérgio Ângelo. Após a aprovação e mediante sorteio, foi definida uma Comissão Processante para a realização dos trabalhos e averiguações.

No dia 15 de setembro, o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul, por meio da Procuradoria de Prefeitos, cumpriu mandado de prisão em relação ao vereador alvo da denúncia e efetuou mandados de afastamento de funções e de busca e apreensão no município. A ação fez parte da Operação Pegadas, um desdobramento da Operação Capital que foi deflagrada em fevereiro deste ano para a investigação de possíveis fraudes licitatórias e desvio de verbas do erário público, conforme divulgação do MP. Com isso, o vereador suplente Victor Braga foi empossado no lugar de Sérgio.