UCS conquista patente de novo tipo de analgésico

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) conquistou a patente de invenção de uma composição farmacêutica analgésica, voltada à preparação de medicamentos para alívio da dor e tratamento de processos inflamatórios. A pesquisa que resultou no medicamento - um composto complexo de zinco com diclofenaco e nicotinamida - foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, no Laboratório de Biotecnologia de Produtos Naturais e Sintéticos. A inovação consiste na complexação do diclofenaco de sódio, fármaco que apresenta propriedades analgésica, anti-inflamatória e antipirética, com um metal, formando um composto organometálico.

A associação gerou um novo composto farmacológico, conforme explica o professor Sidnei Moura e Silva, que supervisionou o projeto junto ao docente Leandro Tasso. O trabalho teve início em 2016, com o envolvimento de outros alunos, que realizaram a síntese química do organocomplexo e os experimentos para avaliação da atividade biológica. O pedido de depósito de patente foi submetido ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), sendo a patente concedida no primeiro semestre deste ano, no mês de maio.

O professor Sidnei explica que condições decorrentes de processos inflamatórios, como a dor e a febre, podem ser tratadas por vários medicamentos já disponíveis no arsenal terapêutico, com diferentes representantes que apresentam efeitos colaterais diversos. O projeto propõe uma alternativa em benefício dos pacientes. "Condições dolorosas são muitas vezes incapacitantes, e ter uma opção terapêutica que possa levar à redução da dose, poderá também levar a reduções nos efeitos colaterais", projeta. O organocomplexo obtido tem como proposta ser incorporado em formação para avaliação de seu potencial analgésico, que poderá ser sistêmico ou de uso local.