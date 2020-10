Mais de 600 crianças retornam às aulas nas escolas de Lajeado

Com distanciamento social entre alunos e protocolos sanitários, escolhinhas retomaram as atividades /PREFEITURA DE LAJEADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Mais de 600 crianças da pré-escola - de 4 e 5 anos - retornaram às salas de aula nas 23 escolas infantis e nas turmas de 5 anos das escolas de Ensino Fundamental de Lajeado. Sem abraços e respeitando as medidas de distanciamento, cada escola preparou uma recepção carinhosa para acolher os alunos neste retorno presencial de volta às aulas.

Agora, novos equipamentos farão parte da rotina da escola. Entre eles, máscaras, termômetros digitais, totens de álcool gel e tapetes sanitizantes. "É um misto de sentimentos que estamos sentindo. Estávamos muito ansiosos para esse dia chegar. Hoje vamos acolher os alunos com momentos de escuta, brincadeiras e passar orientações de forma lúdica sobre como vai ser a partir de agora", contou a diretora de uma das escolas, Dirlene Rech.

O dia também foi muito aguardado pelas crianças. "Ela pedia seguido pela creche e pelos colegas. Essa noite ela nem dormiu e acordou sem precisar chamar. Ela já está bem ciente sobre a questão de higienização e os cuidados que tem que tomar. Mas sei que a escola cuida bem dela e a volta foi bem planejada - disse Carla Vitória da Silveira, ao deixar a filha Mariah da Silveira na creche. "A escola tá bem diferente. Tem estrelinha no chão para a gente ficar longe um do outro. O que eu mais gosto da escola é de brincar com as outras crianças. Mas agora, só vamos poder conversar", disse o pequeno Joaquim Nogueira da Silva.

Para a volta às aulas, cada escola elaborou um Plano de Contingência para Monitoramento e Prevenção da Covid-19. As atividades internas foram organizadas conforme as especificidades das escolas, que precisam cumprir os requisitos dos seus planos de contingência e atender as necessidades impostas pela legislação, como o distanciamento mínimo entre os alunos e restrições de espaço da sala de aula, entre outras exigências do governo do Estado.

Todos os espaços das 48 instituições de ensino do município foram higienizados com produtos especiais de higienização. Por sua vez, os profissionais de educação concursados foram testados para Covid-19. Ao todo, os 1.300 profissionais foram testados para detecção de anticorpos antes do reinício das atividades escolares.