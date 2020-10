Novo shopping de Novo Hamburgo será aberto em 2021

Um complexo que reúne arquitetura, decoração e design, o Glass Mall contará com 4.500 metros quadrados de área total, que será lançado em um prédio histórico de Novo Hamburgo. O investimento total deve chegar a R$ 4,5 milhões. Com inauguração prevista para agosto de 2021, o local reunirá, de forma permanente, empresas do segmento.

O novo empreendimento será uma experiência de produtos de alto padrão, o que já será perceptível na estrutura do espaço, que contará com revestimentos, muro de vidro, paisagismo, iluminação. Além disso, o complexo terá uma operação gastronômica que contemplará uma grande área verde com um deck suspenso, criando uma experiência inigualável para desfrutar o almoço, jantar e happy hour. "Isso faz com que os clientes permaneçam mais tempo no ambiente e queiram voltar para repetir sua experiência, gerando maior possibilidade de conversão. Trata-se de um verdadeiro complexo de compras na área de arquitetura, decoração e design, com visitas efetivas e direcionadas para orçamentos e compras", explica o gestor de negócios do Grupo Glass, Jones Baptista Junior.

Além de compras, o shopping também proporcionará a promoção de palestras e eventos exclusivos para o público do segmento. "Nosso objetivo é fidelizar o cliente. O Glass Mall será muito mais do que um complexo de compras, será um estilo de vida. Contemplando compras, gastronomia e entretenimento", pontua o gestor. O espaço ainda contará com estacionamento privativo e segurança, além de ser de fácil acesso para os moradores da cidade.