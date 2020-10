Bovinos recolhidos em Tiradentes do Sul são levados para abate sanitário

Fiscais da secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural acompanharam o abate sanitário de cinco bovinos apreendidos em ação na localidade de Alto Uruguai, município de Tiradentes do Sul. O abate foi realizado em um frigorífico sob inspeção municipal em Três Passos.

Após o período de maturação, a carne foi desossada e encaminhada para doação a cinco entidades beneficentes de Três Passos. Os animais apreendidos foram encontrados amarrados no entorno de uma casa abandonada, localizada a 300 metros do rio Uruguai, na divisa do Brasil com Argentina, após o recebimento de uma denúncia na noite anterior. Eram cinco bovinos machos com idades superiores a 15 anos de idade, mestiços, sem definição racial, com características de animais utilizados para tração.