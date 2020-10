Litro da gasolina varia até R$ 0,80 entre os postos de São Leopoldo

O litro da gasolina comum apresentou valores entre R$ 3,799 e R$ 4,599, ultrapassando 20% de variação entre os postos, apontou a pesquisa realizada pelo Procon de São Leopoldo. O levantamento mensal de preços dos combustíveis - gasolina comum, etanol e diesel, tipos S10 e S500 - foi realizado pela fiscalização do Procon nos estabelecimentos em funcionamento no município.

A pesquisa tem como principal objetivo oferecer ao consumidor noção de valores e mostrar a variação entre os postos de gasolina e estimular uma redução nos preços. De acordo com a diretora do Procon, Anajara Isse, o repasse de ajustes em valores dos combustíveis cobrados nas refinarias aos consumidores finais, nos postos, não é imediato e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro.

"Os combustíveis derivados de petróleo são commodities e têm seus preços atrelados aos mercados internacionais, cujas cotações variam diariamente. Em virtude disto, os preços dos combustíveis não são tabelados e sim decididos conforme a livre concorrência entre os postos", destaca.

A pesquisa apresenta as menores e maiores variações entre os tipos de combustível, bem como o valor aproximado para abastecimento total do tanque, levando em consideração uma média de 60 litros. A gasolina comum apresentou uma diferença de R$ 0,80, entre o litro nos postos visitados. Para abastecer um tanque de 60 litros, conforme a simulação do Procon, o consumidor pode economizar até R$ 48,00.

Já o preço do etanol apresentou variação de até 12,33 %, custando entre R$ 3,649 e R$ 4,099. A média para encher o tanque fica em R$ 232,44, indica a pesquisa. Em relação ao diesel, o tipo S500 apresenta preços de R$ 2,859 a R$ 3,499, uma diferença de 22,39%. Enquanto isso, o S10 apresenta valores entre R$ 2,909 a R$ 3,959 e variação de 36,09%.