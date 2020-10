Prefeitura confirma instalação de primeiro free shop em São Borja

Depois de alguns anos de espera, São Borja confirmou a instalação do primeiro free shop na cidade. O local vai funcionar nas instalações antes utilizadas por uma antiga loja, na rua Apparício Mariense, entre as ruas Riachuelo e General Marques. A confirmação foi feita pelo empreendedor Ismael Ramadan, ao formalizar contrato de locação do imóvel a ser utilizada para a primeira loja franca são-borjense.

Seguem-se, a partir da iniciativa, as diversas tratativas cabíveis no caso, mas a expectativa é que antes do final do ano o local já esteja em funcionamento. O empreendedor avalia que, neste período pré-Natal e de pós-pandemia abre-se uma demanda aquecida e crescente, com perspectivas bastante promissoras. "A nossa expectativa é de garantir preços e produtos atrativos, fazendo convergir para cá o turismo de compras. Ao mesmo tempo, estaremos aquecendo a economia local e a geração de cera de 70 vagas de emprego direto", disse.

Apesar da espera de algum tempo para a confirmação do primeiro free shop local em relação a outras localidades na região, São Borja foi uma das primeiras cidades a aprontar legislação e regras para as sua lojas francas. A projeção é que a partir de agora outras iniciativas similares venham a ser implementadas.

A prefeitura prevê que a partir de agora mais lojas francas deverão se instalar na cidade. Mesmo que a oferta de produtos, cotas de compras e valores de aquisição sejam regulados por critérios específicos estabelecidos pela Receita Federal, uma mobilização, junto com entidades representativas do comércio no sentido, vai se mobilizar para que a cidade tenha um aumento na procura de turistas para compras o que, na visão da prefeitura, fará a cadeia econômica da cidade se movimentar.