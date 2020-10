Vale do Rio Pardo terá última etapa de pesquisa

A pesquisa que visa mensurar a prevalência do novo coronavírus no Vale do Rio Pardo será encerrada neste final de semana. Encomendado pelo Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), o estudo vem sendo desenvolvido a partir de etapas, com a aplicação de 1.063 testes rápidos em cada fase, divididos entre os 14 municípios que integram o consórcio - Boqueirão do Leão, Candelária, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz.

A quarta e última etapa da pesquisa inicia já nesta sexta-feira, em Santa Cruz do Sul, seguindo também nas demais cidades ao longo do sábado e domingo. "Chegamos a um importante momento nessa nossa última etapa. Dessa forma, fechamos esse conjunto de dados que nos fornecerá uma ideia de como a Covid-19 está se comportando na região. Contamos com a parceria de todos novamente para finalizarmos a pesquisa, pois fizemos a diferença para a população da região", comentou o coordenador da atividade, o professor e médico infectologista Marcelo Carneiro. No total, o estudo irá aplicar 4.252 testes na população regional.

Este é o retorno das atividades após um período de cinco semanas - a última amostra foi coletada em 29 e 30 de agosto. "Podemos considerar esse espaço entre a terceira e quarta etapa como uma vantagem epidemiológica, pois conseguiremos avaliar a produção dos anticorpos, que já demonstra que as pessoas entraram em contato, se curaram e estão livres da doença, além da situação regional durante a pandemia", explicou o médico

Para o presidente do Cisvale, Cássio Nunes Soares, a pesquisa de soroprevalência própria no Vale do Rio Pardo é um exemplo para o Estado da união do poder público, universidade e iniciativa privada pelo bem da comunidade. "Os dados das três etapas da pesquisa foram fundamentais para embasar os recursos da região contra a bandeira vermelha e também para o plano de cogestão, e serão importantes para os enfrentamentos que teremos pela frente", afirma.