Garibaldi lança programação de aniversário

O mês de outubro é de festa em Garibaldi está em festa. Será comemorado os 120 anos da emancipação política do município, com uma programação especial para comemorar este momento. Devido à pandemia do coronavírus, alguns eventos e atividades serão realizados com um formato diferenciado e dentro dos protocolos exigidos pelos órgãos de saúde.

As atividades envolvem ações e iniciativas, buscando fortalecer o elo entre a comunidade e as melhorias pelo desenvolvimento do município. Entre as atividades estão inaugurações, homenagens, ordens de serviço, entre outros eventos. O Museu Municipal e Arquivo Histórico realiza uma exposição de resgate da história do município a exposição, em que retrata o cotidiano dos colonizadores, com objetos e ambientes que demonstram os hábitos e costumes, passando pela religiosidade e os encontros de família, desde os primórdios da Colônia Conde D'Eu. Outro ponto importante da exposição é história e o legado de Giuseppe Garibaldi, destacando além da sua trajetória como herói de dois mundos e sua participação na Revolução Farroupilha.

O dia 31 será comemorado com a inauguração da revitalização do Parque da Barragem, lançamento da pista itinerante de ski em comemoração aos 50 anos do esporte no Brasil, celebração religiosa e com o Concerto Fortíssimo da Orquestra Municipal no formato drive-in. A Feira do Livro do município também fará parte dos festejos. A programação pode ser vista no site da prefeitura.