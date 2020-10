Secretaria divulga balanço de ônibus em Caxias do Sul

A secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul divulgou um balanço feitos nos coletivos da cidade durante o mês de outubro. Foram vistoriados ônibus em 622 linhas e em 4.135 diferentes horários.

Do total entre os passageiros transportados - que ultrapassou 122 mil - haviam 809 usuários em excesso. A taxa mensal é de 0,66% do total de passageiros transportados. A linha L29 - Iracema respondeu pelo excesso de 130 pessoas acima do limite permitido em 15 dias. A L83 - Campos da Serra foi a segunda linha com o maior número de excesso individual, com 74 usuários acima do teto em 13 dias.

A secretaria reitera que o limite máximo de usuários permitidos nos ônibus irá se alterar de veículo para veículo, conforme a capacidade de transporte de usuários sentados e de pé.