Santa Clara do Sul retoma aulas presenciais a partir desta segunda-feira

O município de Santa Clara do Sul terá o retorno gradativo das aulas presenciais a partir da semana que vem. Seguindo o cronograma estipulado pelo governo do Estado, as atividades iniciarão a partir de segunda-feira, com estudantes de 4 e 5 anos da educação infantil.

De acordo com o levantamento feito pela secretaria municipal da Educação com os pais dos alunos, em torno de 75 crianças que estudam na pré-escola devem retomar as atividades presenciais na próxima semana. Os anos finais (6º a 9º) têm o retorno programado para 28 de outubro e os anos iniciais (1º a 5º) para 12 de novembro. O limite máximo de atendimento é de 50% da capacidade.

Todas as escolas municipais foram estruturadas e preparadas para receber os alunos com segurança e atendendo todas as normas de saúde a partir de planos de contingenciamento, obedecendo os protocolos estabelecidos pelo Estado e as orientações do Centro de Operações em Emergência (COE). As aulas presenciais na Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Mundo serão divididas em dois turnos. Na parte da manhã o atendimento será voltado aos alunos da pré-escola, e no período da tarde, aos estudantes de 4 a 5 anos da Escola Sereno Afonso Heisler. Já no interior, a Escola Gustavo Seidel de Sampainho retomará as aulas da pré-escola na parte da manhã.

A estruturação dos colégios e a capacitação dos profissionais de ensino ocorre desde o mês de junho, quando foi instituído um grupo de trabalho no sentido de possibilitar um retorno seguro das aulas presenciais. Para oferecer a estrutura necessária para a volta dos estudantes às aulas nesta segunda-feira, o município comprou totens de álcool gel para a higienização, álcool 70%, tapetes sanitizantes, fitas demarcatórias, máscaras para alunos e profissionais, viseiras de acrílico para professores e termômetros digitais infravermelhos.

Conforme a secretária municipal de Educação, Ana Paula Mallmann, o município está preparado para o retorno presencial dos alunos, seguindo todos os protocolos sanitários necessários. "Procuramos montar um cronograma com dias e horários baseado na realidade do nosso município. Assim, estaremos oferecendo aulas diárias e turnos estendidos, possibilitando aos pais levarem e buscarem seus filhos", destaca.