Vinícola gaúcha recebe prêmios em concurso na Europa

A vinícola gaúcha Salton recebeu nove premiações na 17ª edição do Decanter World Wine Awards (DWWA), consolidando como a vinícola brasileira com mais medalhas no concurso em 2020. A avaliação é considerada uma das mais influentes do mundo dos vinhos e, ao todo, destinou 62 medalhas para vinícolas brasileiras.

Entre os rótulos premiados, o destaque vai para o Salton Prosecco Brut, que conquistou medalha de prata e alcançou 90 pontos na avaliação. Outros cinco receberam medalha de bronze e mais um foi comentado. A 17ª edição do concurso ocorreu por 28 dias consecutivos em agosto, quando 116 especialistas em vinhos do mundo provaram às cegas 16.518 vinhos.

O julgamento ocorreu em Londres, na Inglaterra. Os vinhos são organizados para degustação por país, região, cor, uva, estilo, safra e preço, o que garante que os vinhos sejam julgados com concorrentes justos. Além desta distinção, a Salton também foi a brasileira mais premiada na Sommeliers Choice Awards 2020, conquistando sete medalhas no concurso realizado recentemente nos Estados Unidos.

Este ano foi especial para a Salton também por celebrar 110 anos, sendo considerada a vinícola mais antiga do Brasil em funcionamento. Com crescimento de 70% na última década, a vinícola de Bento Gonçalves encerra o período marcada pela expansão da viticultura de precisão, a ampliação do portfólio de produtos, a consolidação da liderança na venda de espumantes e o desbravamento do mercado externo.