Casa da Acolhida de São Borja será reinaugurada

A entrega das obras de ampliação e reformas da Casa de Acolhida, em São Borja, será na quarta-feira. O local ficou pronto em setembro e já recebe seu público-alvo assistido, com o apoio de grupo multidisciplinar especializado, mas a inauguração oficial ocorrerá na próxima semana.

"Este ato simbólico materializa bem mais do que investimento material de R$ 355 mil realizado: a obra é, sobretudo, um esforço pelo resgate da dignidade das crianças e adolescentes assistidos", ressalta Carla Renata Santos Silva, secretária de Desenvolvimento Social. O coordenador da pasta, Silvio Amaral, destaca que a obra foi muito importante para o acolhimento das crianças e adolescentes, um modelo que serve de exemplo para as cidades do RS.

A finalização do processo só ocorreu depois de muitos impasses e de licitações desertas. No início, outro desafio foi garantir os recursos financeiros necessários. Com a falha de outras alternativas, a prefeitura tele de lançar mão de receita apurada através de leilões de patrimônios de bens inservíveis para a administração municipal. Os pregões foram realizados em 2019.

Todos os compartimentos na casa estão interligados. Outra particularidade é que a casa não tem muros para a rua. Os dormitórios das crianças e adolescentes deixam de ser coletivos, a fim de oferecerem melhor acomodações e mais privacidade. Em outra ala da casa fica uma sala de estudos, com apoio de uma biblioteca. Ainda é oferecido espaço destinado a oficinas de informática. Já em área externa, mas também integrada, será montada área de recreação e destinada ao público infantojuvenil assistido.