Passo Fundo abre editais para repasse de recursos federais

Estão abertas as inscrições para que a cadeia produtiva da cultura em Passo Fundo participe dos editais que fazem parte da Lei Aldir Blanc. O município recebeu R$ 1.362 milhão, com destinação definida junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, que representa 10 setores, a fim de contemplar espaços e organizações de cultura e a seleção de projetos das mais diversas linguagens artísticas para serem exibidos em plataformas digitais.

A previsão é de que esses recursos sejam repassados aos artistas e espaços culturais em novembro, de acordo com os prazos determinados pela secretaria especial de Cultura do Ministério do Turismo. Parte dos recursos será destinado para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social.

O subsídio previsto terá valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 10 mil, de acordo com critérios que vão analisar os dados preenchidos em cadastros nacional, estadual ou municipal para a comprovação e validação das informações, e se os espaços se enquadram na legislação. Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais. Em Passo Fundo, são cerca de 70 espaços cadastrados