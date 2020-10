UCS decide não reajustar valor das mensalidades para 2021

Em reunião, o Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) definiu que não haverá reajuste nas mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul e nas mensalidades do Cetec para o ano de 2021. Assim, os alunos poderão estudar no próximo ano com o mesmo valor vigente em 2020.

Segundo o presidente da FUCS, José Quadros dos Santos, o conselho foi sensível e levou em consideração o cenário social e econômico diante da emergência em saúde ocasionada pela pandemia da Covid-19, que atinge a todos. A medida, segundo Santos, "reduz os impactos orçamentários às famílias dos alunos e estimulando a continuidade dos estudos no próximo ano".