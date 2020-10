A programação online do Festival da Primavera de Nova Petrópolis será marcada pela transmissão de conhecimentos sobre paisagismo. O evento online contará com três palestras ministradas por técnicos paisagistas de Nova Petrópolis, até o dia 4 de outubro, pelas redes sociais da prefeitura. A 10ª edição do evento terá ainda exibição de vídeos da ação social desenvolvida pela comissão organizadora do evento no Hospital Nova Petrópolis e palestra com o renomado paisagista, Randall Fidencio. As plantas medicinais, aromáticas e condimentares serão tema da oficina do técnico paisagista e diretor do Programa Municipal de Plantas Medicinais de Nova Petrópolis, Giovan Camara. O melhor método de cultivo e utilização das plantas serão abordados durante a oficina transmitida nesta sexta-feira, às 10h. O restante da programação do evento pode ser conferida no site da prefeitura.