Fundo busca aparelhar polícias no Vale do Taquari

A Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E) promoveu um encontro entre o chefe do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari (CRPO-VT), tenente-coronel Luis Marcelo Gonçalves Maya, e empresas encantadenses para apresentar o Programa Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg). Conforme Maya, a iniciativa possibilita que as organizações destinem até 5% do saldo devedor do ICMS para a aquisição de equipamentos de uso das entidades de segurança pública no combate à criminalidade. De contrapartida, a empresa repassa 10% desse valor para o Fundo Comunitário Pró-Segurança, cujo recurso será utilizado em ações de prevenção voltadas a proteger crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade.

Uma das preocupações do comandante regional é evitar que a criminalidade migre de outras regiões do Estado para o Vale do Taquari. "O Piseg já funciona no Planalto, Serra, Grande Porto Alegre e Vale dos Sinos. Por isso, temos que estar bem aparelhados para nos mantermos em condições de igualdade com essas outras regiões e evitar que aconteçam roubos a bancos, movimentações do tráfico de drogas, entre outras ações criminosas", acrescentou Maya.

Segundo o presidente da ACI-E, Rafael Fontana, o programa será apresentado aos conselheiros da associação e também a outros empresários. "Somos aliados da nossa polícia. Precisamos respeitar a realidade de cada empresa, mas vamos buscar colaborar de alguma forma", salientou.

Dois projetos da Brigada Militar são considerados prioritários. Um é o Força Total, que objetiva, até 2022, o aparelhamento de todas as unidades da Brigada Militar do Vale do Taquari com veículos, equipamentos e armas. O outro projeto se encerra em dezembro deste ano e busca R$ 1,6 milhão. O valor será destinado para a aquisição de seis viaturas para uso da Força Tática, com sede em Lajeado, cujo efetivo atende todos os municípios do Vale do Taquari.