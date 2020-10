AUTOMOBILISMO Notícia da edição impressa de 01/10/2020. Alterada em 01/10 às 03h00min Competições de rali vão retornar no fim de semana no norte gaúcho

Corridas serão disputadas em três cidades, no sábado e no domingo

Começa nesta sexta-feira a programação do Rally Integração, evento que acontecerá nas cidades de Erechim, Viadutos e Severiano de Almeida. A competição marcará a reabertura da temporada 2020 do Campeonato Brasileiro, além do início do Campeonato Gaúcho de rali de velocidade, paralisados em março, devido a pandemia do Covid-19.

A corrida, que acontecerá ao longo do sábado e domingo, dias 3 e 4, só foi possível graças ao envolvimento de seis clubes de automobilismo do RS e a um rígido protocolo sanitário, que entre outras medidas, prevê a ausência de público nas especiais. Sem poder acompanhar no local, o público poderá acompanhar o evento em casa (pelo site rallybr.com.br). Uma força tarefa de segurança foi montada para proibir possíveis aglomerações.

Para Vinicius Anziliero, do Automóvel Clube de Erechim, retomar as competições de rali no País será um passo importante. "Em um tempo, onde todos estamos tentando compreender as mudanças do mundo, tomamos uma decisão muito importante de fazer uma prova e agora, aguardamos o que o público vai nos proporcionar, na certeza que todos fiquem em casa, assistam pela internet, ara que o evento possa acontecer", pontua.

O presidente do Automóvel Clube de Estação (ACE), Leandro Rosa, destaca a união entre os clubes de automobilismo para poder viabilizar a realização do evento. "Este tem sido um ano atípico, muita coisa precisou ser revista para que competições como o rali pudessem ser retomadas. E sem esta integração, entre estes seis clubes, certamente não conseguiríamos realizar a prova neste início de outubro. Todos estão de parabéns pelo envolvimento e comprometimento em realizar um bom evento, dentro do que é possível fazer", salienta.