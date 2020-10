Atividade busca resolução de problemas em Lajeado

Estudantes do curso de Direito da Universidade do Vale do Taquari - Univates foram desafiados a identificar problemas sociais nas suas comunidades e a desenvolver soluções. Divididos em grupos, eles apresentaram propostas como consultoria jurídica sobre Organizações Não Governamentais (ONGs) para um grupo que cuida de gatos abandonados e um projeto arquitetônico de uma sala de estudos para uma associação de menores em situação de vulnerabilidade e medidas de combate à Covid-19 em frigoríficos na cidade de Lajeado

"Nosso intuito foi transformá-la em ONG para que recebesse todos os benefícios dessa categoria. Uma organização sem fins lucrativos consegue, por meio de seu CNPJ, realizar compras de rações e medicamentos, por exemplo, com descontos. Ou até ser beneficiada com repasses do governo", explica Taís Böck, que integrou um dos grupos

Quanto aos frigoríficos, após observar as providências administrativas e judiciais tomadas pelo Ministério Público, os estudantes entrevistaram o Promotor de Justiça responsável por um dos casos em Lajeado. Acompanharam também, matérias veiculadas na mídia local, realizaram pesquisas jurídicas e técnicas sobre o setor frigorífico. A partir dessa pesquisa, o grupo apresentou, como possível solução, a criação de um canal de comunicações, que serviria de apoio no contexto da pandemia para funcionários da planta fabril.

Conforme a professora, Alice Krämer Iorra Schmidt, o projeto integrador é um componente curricular que gera trabalhos lindos em todos os semestres. "Neste ano, temos exemplos de um grupo que provocou um frigorífico a desenvolver um canal de comunicações para quem descumprisse regras sanitárias de prevenção contra a Covid-19", relata.